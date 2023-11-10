شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف نازحين وسط قطاع غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف نازحين في شارع "صلاح الدين" بمنطقة وادي غزة وسط القطاع.

وأفادت مصادر بأن عشرات الشهداء وصلوا لمستشفى شهداء الأقصى؛ إثر استهدافهم بالقصف.. مُضيفة أن غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اثنين من سائقي الإسعاف، أثناء عودتهما من جنوب القطاع الى شماله، رغم حصولهما على تنسيق بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أبلغتهما بإمكانية عودة سيارات الإسعاف التي كانت محتجزة جنوب القطاع منذ الأمس، بعد نقلهما الجرحى إلى معبر رفح البري.