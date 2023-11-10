الدوري السعودي.. الهلال بالقوة الهجومية الضاربة أمام التعاون

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة التعاون، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويستضيف فريق الهلال، اليوم الجمعة، نظيره التعاون على ملعب استاد الملك فهد الدولي، وينطلق اللقاء في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل الزعيم بالقوة الهجومية الضاربة، حيث يقود الخط الهجومي، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مع سالم الدوسري، وميشايل ديلجادو، بمعاونة البرازيلي مالكوم.

ويسعى الهلال في مواجهة اليوم، لتحقيق الفوز على التعاون من أجل حصد الثلاث نقاط والحفاظ على صدارته للدوري السعودي.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 32 نقطة، فيما يأتي التعاون رابعًا وفي رصيده 25 نقطة.

تشكيل الهلال لمواجهة التعاون

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ياسر الشهراني – حسان تمبكتي – كاليدو كوليبالي – سعود عبد الحميد

خط الوسط: محمد كنو – مالكوم – ناصر الدوسري

وفي الهجوم: سالم الدوسري – ميتروفيتش – ميشايل ديلجادو.