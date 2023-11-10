تعليم الفيوم تحصد مركز أول وثاني وثالث جمهورية في بطولة الملاكمة

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم في بطولة الجمهورية للملاكمة للمدارس الثانوية بالمركز الأولمبي بالمعادي بالقاهرة، وحقق أبطال الفيوم 6 مراكز متقدمة في البطولة على مستوى الجمهورية (2 ميدالية ذهبية -1 فضية - 3 برونزية) .

الطلاب الفائزين

حيث فاز الطالب محمود رمضان جابر ، المدرسة الرياضية بنين، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية والميدالية الذهبية في وزن ٥٤ كجم .

كما حصل الطالب خالد أحمد شعبان ، مدرسة الفيوم الصناعية الزخرفية، على المركز الثالث على مستوى الجمهورية والميدالية البرونزية في وزن ٤٨ كجم .

وفاز الطالب محمد نور حسين، مدرسة الشهيد نصر الدين الثانوية بسيلا بشرق الفيوم، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية والميدالية البرونزية في وزن ٥٤ كجم .

وفاز الطالب محمد أحمد محمد فرجاني، مدرسة علي فراج التجارية، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية والميدالية البرونزية في وزن ٥٧ كجم.

وفاز الطالب مصطفى جمال مصطفى ، المدرسة الرياضية بنين، بالمركز الأول الميدالية الذهبية وزن ٧١ كجم، على مستوى الجمهورية.

وفاز الطالب خالد محمد عبدالحميد ، المدرسة الرياضية بنين، بالمركز الثاني الميدالية الفضية وزن ٦٣.٥ كجم، على مستوى الجمهورية.

الفائزين بالبطولة

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب الفائزين في البطولة، وتحقيق مراكز متقدمة ومشرفة لمحافظة الفيوم على مستوى الجمهورية .

كما قدمت وكيل الوزارة، رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على البطولة بمحافظة الفيوم، الأستاذ هشام أبوعوف ، مديرعام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، والدكتور عماد بليدي، رئيس مجلس إدارة منطقة الفيوم للملاكمة، والدكتور محمد البشيهي، موجه عام التربية الرياضية، والدكتورة سامية عبد التواب، موجه أول المديرية، والكابتن محمود مصطفى، مسئول النشاط بالمديرية، والكابتن شريف عبد الناصر ، المدرب الفني لمنتخب الملاكمة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم .

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