الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا لطيف أول الليل مائل للبرودة في آخره والعظمى 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا السبت نهارا مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجـه البحري معتدل على السواحل الشمالية، حارعلى جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما ليلا، طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوجد شبورة مائية صباحاَ علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة الي متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تكون خفيفة ورعدية احيانا علي مناطق من جنوب الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 28 20

العاصمة الادارية 29 19

6 اكتوبر 29 19

بنهــــا 28 20

دمنهور 27 19

وادى النطرون 27 19

كفر الشيخ 28 19

المنصورة 27 19

الزقازيق 28 20

شبين الكوم 29 20

طنطا 28 19

دمياط 27 21

بورسعيد 27 21

الإسماعيلية 29 18

السويس 29 19

العريش 28 17

رفح 27 17

رأس سدر 31 21

نخل 29 17

كاترين 26 13

الطور 29 19

طابا 31 20

شرم الشيخ 33 24

الاسكندرية 28 19

العلمين الجديدة 27 18

مطروح 25 17

السلوم 25 17

سيوة 26 16

رأس غارب 33 23

الغردقة 33 22

سفاجا 33 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 31 25

حلايب 29 24

أبو رماد 30 23

رأس حدربة 29 23

الفيوم 31 18

بني سويف 31 18

المنيا 31 17

أسيوط 32 17

سوهاج 34 18

قنا 36 21

الأقصر 36 21

أسوان 37 23

الوادى الجديد 36 19

أبوسمبل 36 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 36 24

المدينة 33 21

الرياض 29 17

المنامة 30 26

أبوظبى 34 25

الدوحة 31 26

الكويت 32 14

دمشق 27 14

بيروت 27 22

عمان 26 16

القدس 26 18

غزة 26 22

بغداد 31 16

مسقط 30 25

صنعاء 23 08

الخرطوم 38 26

طرابلس 24 17

تونس 23 16

الجزائر 21 14

الرباط 23 12

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 23 10

إسطنبول 23 14

إسلام آباد 25 11

نيودلهى 27 16

جاكرتا 34 25

بكين 06 02-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 16 08

أثينا 24 15

روما 18 10

باريس 11 06

مدريد 18 12

برلين 09 04

لندن 11 04

مونتريال 06 02-

موسكو 06 02

نيويورك 12 06

واشنطن 13 05

نواكشوط 35 19

أديس أبابا 24 10