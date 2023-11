زوجة رونالدو السابقة تتبرأ من فضيحة رئيس الوزراء الإيطالىي.. صراع بين ورثة برلسكوني وعارضة الأزياء ضمن "البونجا بونجا"

يتردد اسم مانويلا فيريرا، زوجة كريستيانو رونالدو السابقة، كأحدث امرأة فى فضيحة فتيات "بونجا بونجا" التى اُتهم فيها رئيس الوزراء الإيطالى الراحل سيلفيو برلسكوني.

وتلقت "فيريرا"، أمرًا بالطرد من عائلة برلسكونى أثناء محاولتها استعادة الممتلكات التى تركها رئيس الوزراء الإيطالى لهم فى وصيته.

وكانت مانويلا فيريرا، واحدة من عشرات النساء المدعوات لحضور حفلات برلسكونى الذى تعهد بدفع مبالغ ومنازل لها مقابل التعويض عن "الإضرار بسمعتها".

وأثارت حفلات برلسكونى سيئة السمعة فى وقت لاحق تحقيقا جنائيا، وهذه هى أحدث امرأة تتلقى أمر إخلاء من ورثة رئيس الوزراء الإيطالى السابق المثير للجدل سيلفيو برلسكوني.

وكانت مذيعة الطقس السابقة مانويلا فيريرا، التى تصف نفسها بأنها "صحفية وعارضة أزياء ومؤثرة"، واحدة من عشرات النساء المدعوات إلى الحفلات التى أصر برلسكونى على أنها مجرد "حفلات عشاء أنيقة". وهى واحدة من حوالى ٢٠ امرأة تعهد برلسكونى بدفع مبالغ ومنازل - الذى توفى بسرطان الدم فى يونيو عن عمر يناهز ٨٦ عامًا - بسبب "الإضرار بسمعتهن" بعد تورطهن فى الفضيحة الجنسية.

وتسعى عائلة برلسكونى لطرد النساء من المنازل التى قدمها لهم والدهم فى مدينة ميلانو وما حولها. وقالت عائلة برلسكونى لمانويلا التى كانت على علاقة بلاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو - إنها يجب أن تخرج من الشقة فى منطقة باندى نيرى بريماتيكيو الراقية فى المدينة بحلول نهاية العام، ولكن على عكس النساء الأخريات، وافقت على عدم اتخاذ إجراءات قانونية.

وكانت مانويلا (٣٩ عاما) وشقيقتها التوأم ماريانا ضيفتين فى حفلات برلسكونى الشهيرة التى أقامها فى منزله الفاخر فى أوائل العقد الأول من القرن الحادى والعشرين والتى أثارت فيما بعد تحقيقا جنائيا.

وفى جلسة استماع لاحقة، قالت مانويلا، التى عملت فى إمبراطورية برلسكونى التليفزيونية، للمدعين العامين: "أنا فتاة جيدة ولكن تم وصفى بأنى مرافقة، دعونى أخبركم أن هذا أمر سخيف للغاية".

"كان برلسكونى يدفع لنا ٢٥٠٠ يورو شهريًا، كما كان الحال مع العديد من النساء الأخريات اللاتى حضرن الأمسيات، لكنها لم تكن أمسيات مبتذلة أو غير مريحة، ولم يكن هناك أى شيء فاضح، وكانت الراقصات مستمتعات ".

تركت مانويلا، وظيفتها لاحقًا كمذيعة طقس تليفزيونية ولكنها كانت متسابقة فى النسخة الإيطالية من برنامج I'm A Celebrity Ger Me Out of Here ولا تزال تظهر بانتظام فى البرامج الحوارية وعارضات الأزياء للملابس الداخلية.

قررت سيدتان أخريان، أليساندرا سورسينيلى وباربرا جويرا، اللتان حضرتا الحفلتين أيضًا وتلقيتا أوامر الإخلاء، مواجهة ورثة برلسكونى وهددتا باتخاذ إجراءات قانونية.

وتدعى أليساندرا، أن برلسكونى وعدها بمبلغ ثلاثة ملايين يورو لتعويضها عن الدعاية التى عانت منها نتيجة لحفلات البونجا بونجا، وأصدرت تعليمات لمحاميها باتخاذ إجراءات قانونية قائلة إن لديها دليلًا على أنها تستطيع البقاء فى شقتها. وقال محامى باربرا: "لدينا العديد من التسجيلات التى يؤكد فيها برلسكونى لموكلتى أنها تستطيع البقاء فى الشقة التى تعيش فيها، لا توجد مشكلة، ونحن على استعداد لإعلان هذا إذا لزم الأمر".

وزعم المدعون فى محاكمات مختلفة ضد برلسكونى أن التعويضات والمنازل كانت بمثابة فوائد للفتيات مقابل شهادة إيجابية خلال جلسات الاستماع ضده، وعلى وجه الخصوص القضية التى قيل فيها إنه دفع لفتاة قاصر مقابل ممارسة الجنس.

وتعيش كلتا المرأتين فى عقارات على مشارف ميلانو، وأصرتا على أنه لم يحدث أى شيء غير مرغوب بينهما وبين برلسكوني.