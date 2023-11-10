رئيسان سابقان لفرنسا يشاركان فى مسيرة ضد معاداة السامية

قالت مستشارة الرئيس السابق نيكولا ساركوزى لصحيفة لوموند، إنه سيشارك فى مسيرة ضد معاداة السامية الأحد المقبل، كما أكد خليفته الاشتراكى فرانسوا هولاند مشاركته.

وأرجأ رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، الذى كان من المقرر أن يتوجه إلى المارتينيك، رحلته ليكون حاضرًا يوم الأحد، حسبما أفاد مكتب عمدة لوهافر.

وقال رئيس المجلس التمثيلى للمؤسسات اليهودية فى فرنسا، يوناتان عرفي: "لا نريد أن يكون هناك أشخاص من ورثة حزب أسسه متعاونون سابقون مع معاداة السامية فى المسيرة المقرر تنظيمها يوم الأحد فى باريس، فى إشارة إلى حزب الجبة الوطنية.

وتابع: بإعلانه مشاركته فى هذه التظاهرة، عرف التجمع الوطنى أنها ستثير جدلًا، وأنها ستحرف التظاهرة عن هدفها الأساسي، وهو مكافحة معاداة السامية”، منددا بـ”شكل من أشكال الاستغلال غير اللائق".

وأصر عرفى على أن "الفطنة كانت تتطلب أن يتنحوا جانبًا فى لحظة كهذه، لأنهم كانوا يعلمون أن وجودهم سيثير جدلا".

ستكون رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، حاضرة، كما سيحضر رئيس مجلس الشيوخ، جيرار لارشيه، ورئيسة الجمعية الوطنية، يائيل براون بيفيت، فى بداية المسيرة.