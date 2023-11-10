ads
الجمعة 10 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الإثنين.. المركز الثقافي الأمريكي يطلق "أسبوع ريادة الأعمال العالمي"

..
..
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنطلق، الاثنين المقبل، فعاليات أسبوع ريادة الأعمال العالمي في مصر، الذي يقام للسنة التاسعة على التوالي،  بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويستمر حتى 19 نوفمبر الجاري.
تقام الفعاليات برعاية المركز الثقافي الأمريكي بالقاهرة التابع للسفارة الأمريكية. بالشراكة مع مركز الجامعة الأمريكية لريادة الأعمال والابتكار هذا العام. 
يتضمن البرنامج ورش عمل وندوات وحلقات مناقشة شخصية وعبر الإنترنت تقام في القاهرة والمنصورة والإسكندرية؛ وسوف تسلط الضوء على عدة موضوعات مختارة، منها بيئة ريادة الأعمال في الولايات المتحدة ومصر، تمكين الشباب وفرص الاستثمار وريادة الأعمال للنساء. 
في اليوم الأخير، سيتنافس المشاركون في "هاكاثون" لعرض أفكارهم حول الحلول المستدامة والمبتكرة للتحديات البيئية والاجتماعية في مجال ريادة الأعمال، وسيتم تتويج الفائزين.

ريادة الأعمال العالمي المركز الثقافي الامريكي الاثنين اسبوع ريادة الأعمال العالمي