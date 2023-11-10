الإثنين.. المركز الثقافي الأمريكي يطلق "أسبوع ريادة الأعمال العالمي"

تنطلق، الاثنين المقبل، فعاليات أسبوع ريادة الأعمال العالمي في مصر، الذي يقام للسنة التاسعة على التوالي، بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويستمر حتى 19 نوفمبر الجاري.

تقام الفعاليات برعاية المركز الثقافي الأمريكي بالقاهرة التابع للسفارة الأمريكية. بالشراكة مع مركز الجامعة الأمريكية لريادة الأعمال والابتكار هذا العام.

يتضمن البرنامج ورش عمل وندوات وحلقات مناقشة شخصية وعبر الإنترنت تقام في القاهرة والمنصورة والإسكندرية؛ وسوف تسلط الضوء على عدة موضوعات مختارة، منها بيئة ريادة الأعمال في الولايات المتحدة ومصر، تمكين الشباب وفرص الاستثمار وريادة الأعمال للنساء.

في اليوم الأخير، سيتنافس المشاركون في "هاكاثون" لعرض أفكارهم حول الحلول المستدامة والمبتكرة للتحديات البيئية والاجتماعية في مجال ريادة الأعمال، وسيتم تتويج الفائزين.