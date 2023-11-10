5 آلاف دولار دعم من اللجنة البارالمبية الدولية لبطولة مصر للسباحة

أكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية أن اللجنة تلقت مبلغ ٥ آلاف دولار من اللجنة البارالمبية الدولية دعم لبطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية التي تستضيفها مصر في الفترة من 10 حتى 12 نوفمبر الجاري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأضاف مصطفى أن اللجنة البارالمبية تعمل ليل نهار من أجل الخروج بالبطولة لبر الأمان في ظل الثقة الكبيرة التى تحظى بها مصر من قبل اللجنة البارالمبية الدولية.

وكشف أن اللجنة البارالمبية تستعد أيضاً لاستضافة أكثر من حدث رياضي نتيحة الإمكانيات التى تتمتع بها مصر والدعم الكبير لكل الألعاب من قبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذي يعطى الرياضة اهتماما كبيرا.

وأوضح رئيس اللجنة البارالمبية أن إقامة بطولة مصر الدولية للسباحة في هذا التوقيت رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان ودائما جاهزة لاستضافة أى حدث رياضي.

جدير بالذكر أن مصر تشارك في بطولة مصر الدولية للسباحة بـ20 لاعب ولاعبة وهو ما يزيد من فرص السباحين المصريين لحصد كثير من النقاط التي تقربهم من التأهل لدورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024.

من ناحية أخرى انطلقت صباح اليوم الجمعة بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية التى تستضيفها العاصمة الإدارية .

وتضم قائمة الدول المشاركة في البطولة 16 دولة بعد إعتذار امريكا.

وجاءت قائمة الدول المشاركة على النحو التالي:

المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وتركيا والبوسنة وهولندا وجنوب افريقيا وكازاخستان وموراكو وأسبانيا والهند وفنلندا واستونيا وفرنسا وكيرجستان بجانب مصر الدولة المضيفة .

على جانب آخر عقدت أمس اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة محمد يحيي يوسف الإجتماع الفني الخاص بالبطولة .

حضر الاجتماع جميع رؤساء الوفود المشاركة بهذا الحدث الكبير..

أشاد محمد يحيي يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية بالتزام الوفود المشاركة وحرصهم على تنفيذ التعليمات الخاصة بالبطولة من أجل إنجاح الحدث الكبير الذي يعد مهم في مسيرة الأبطال ويمنح الفائزين نقاط تساعده على رفع تصنيفه العالمي .