انخفاض سبائك الذهب في خزائن لندن لـ8587 طنل



كشف التقرير الفنى الصادر عن جولد بيليون، اليوم الجمعة ، عن تداول أسعار الذهب حالياً فوق منطقة هامة بين 1950 – 1940 دولار للأونصة، التي في حال كسرها لأسفل سيفتح الباب لمزيد من الهبوط في أسعار الذهب ليواجه عدد من مستويات الدعم عند مناطق 1930 و 1910 وصولا للمستوى 1900 دولار للأونصة.

و أكد التقرير ، أن وضع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي حالياً يدفع الدولار إلى المزيد من الارتفاع ليؤثر بالسلب على الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما، بالإضافة إلى تعافي في عوائد السندات الحكومية يقلل من فرص تعافي الذهب على المدى القصير.

من جهة أخرى أظهرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA) وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية، أنه مع نهاية شهر أكتوبر الماضي انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8587 طن منخفضة بنسبة 2% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 551.3 مليار دولار.

ويرى تحليل جولد بيليون أن هذه البيانات تدل على قدرة لندن لدعم سوق التداول اللحظي للذهب ومع هذا التراجع في مخزونات الذهب فإن هذا يعني استمرار الأسواق في التخلي عن الذهب المتعلق بالاستثمار.

الأسباب الرئيسية وراء ذلك هي اقتناع الأسواق أن الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب الحرب في الشرق الأوسط هو أمر مؤقت، وأن تمسك البنك الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية بأسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت من شأنه أن يحافظ على عوائد السندات مرتفعة وبالتالي يكون هو الاستثمار الأفضل مقارنة مع الذهب الذي لا يقد عائد لحائزيه.

من هذا المنطلق يبقى الذهب في حاجة إلى دعم من الاستثمار حتى يستطيع الثبات فوق المستوى 2000 دولار للأونصة واستمرار الارتفاع لتسجيل مستويات قياسية جديدة.