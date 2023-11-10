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الجمعة 10 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الاثنين المقبل.. لجنة أممية تزور أوكرانيا لبحث انتهاكات حقوق الإنسان

الحرب الاوكرانية
الحرب الاوكرانية
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 يقوم أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا بزيارتهم القادمة إلى كييف يوم الإثنين المقبل والتي تستمر ثلاثة أيام.

وذكر بيان للأمم المتحدة في فيينا اليوم الجمعة انه سوف يسافر المفوضون إلى كييف كجزء من مهمتهم المستمرة لتقصي الحقائق للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي.

وأضاف البيان، أنه من المتوقع أن يلتقي المفوضون الثلاثة المشاركون في البعثة برئاسة إريك موس مع مسئولين حكوميين وأعضاء من المجتمع المدني وممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمناقشة الوضع في البلاد.

كييف أوكرانيا فيينا