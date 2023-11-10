فرقة طبلة الست تحيى حفلا موسيقيا بساقية الصاوي

تُحيى فرقة طبلة الست، حفلا فنيا جديدا، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، 10 نوفمبر الجاري، بقاعة النهر في ساقية الصاوي، بمنطقة الزمالك.

وتقدم الفرقة وصلة موسيقية تراثية تنتمي للفلكلور المصري، ومنها: "البت بيضة"، و"يا ليالي الفرح تعالي"، و"ميدلي صعيدي"، و"يا أبو اللبايش يا قصب" وغيرها من الأغاني الفلكلورية.

وتُعد فرقة "طبلة الست" إحدى فرق الأغاني التراثية والفلكور المصري ذات الإيقاع المميز، التي شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

وتتكون الفرقة من 12 سيدة يعزفن ويغنين مع موسيقى مستوحاة من الأغاني القديمة في الريف وصعيد مصر، والهدف منها هو إحياء أغاني الفلكلور الشعبي من جديد، وتستخدم أكثر من آلة، لكنها كلها آلات إيقاعية، ومنها: الطبلة بأنواعها المختلفة، والدف، والصاجات، كما تتناول فرقة طبلة الست أيضا قضايا المرأة الصعيدية بشكل مبسط.