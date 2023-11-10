مصدر من بيراميدز: لم يصل أي إخطار من اتحاد الكرة بشأن إحالة ممدوح عيد للانضباط

كشف مصدر في نادي بيراميدز عن أن النادي لم يصله أي إخطار من اتحاد الكرة بشأن ما صرح به عامر حسين عضو مجلس الجبلاية بشأن إحالة المهندس ممدوح عيد رئيس بيراميدز إلى لجنة الانضباط مؤخرا.

وأعلن عامر حسين أن اتحاد الكرة قرر إحالة المهندس ممدوح عيد للجنة الانضباط بحجة ما وصفه بأنه هجوم على لجنة الحكام عقب مباراة بيراميدز والزمالك في نصف نهائي كأس مصر.

وقال المصدر: إحالة أي فرد من منظومة اتحاد الكرة للجنة الأنضباط يقتضي اجتماعا لمجلس إدارة الجبلاية لاتخاذ القرار، متسائلا فمتى وأين اجتمع اتحاد الكرة؟ أم أن القرار صدر من عامر حسين نفسه على الهواء؟ وكيف يعلنه في الإعلام ولم يصدر من اتحاد الكرة أي تفاصيل بشأن اجتماع رسمي للإدارة تعلن فيه تفاصيل الإحالة وأي قرارات أخرى؟ أم أنه تم تعيينه متحدثا رسميا للجبلاية؟!.

وأضاف هل رئيس لجنة مسابقات الرابطة هو الذي يعلن عقوبة مرتبطة بمباراة الكأس التي لا تشرف عليها الرابطة، أم ماذا؟.

يذكر أن عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات برابطة الأندية المحترفة أكد في تصريحات تليفزيونية احالة ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز للجنة الانضباط بعد هجومه على الحكام عقب مباراة بيراميدز والزمالك فى كأس مصر.