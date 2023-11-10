ads
الجمعة 10 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قافلة تنظيم الأسرة تقدم خدماتها لـ ٣٦٤٢ سيدة بدشنا ونجع حمادي

قافلة طبية بمركزي
قافلة طبية بمركزي نجع حمادي ودشنا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن  الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا عن نجاح قافلة تنظيم الأسرة بمركزي دشنا ونجع حمادي في تقديم خدماتها ل ٣٦٤٢ سيدة وذلك بقري أبومناع،العطيات،العزب،فاو،أبودياب،النجاحية، بهجورة،ساحل البقيلي،الحلفاية.

وأوضح بدران أن القافلة الموسعة قد إستفادت منها ٧٨٣ سيدة من وسائل منع الحمل بمركز دشنا منهم ١٤٦ جدد، ٦٣٧ مترددات، وحصلت ٥٢ سيدة علي حبوب أحادية، ٤١٩ علي حبوب مركبة، كما تم تركيب ١٦ لولب نحاسي، ٧ لولب هرموني وصرف كبسولات منع الحمل ل ٩٥ سيدة وحقن أحادية ل ١٣٩ سيدة وحقن مركبة ل ٥٠ سيدة.

فيما أشارت الدكتورة رانيا الشهير، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحةإلى  أن القافلة قد قدمت خدماتها ل ٢٨٥٩ سيدة بمركز نجع حمادي منهم ٢٣٤ جدد، ٢٦٢٥ مترددات.

وقالت ان   ٢٢٢ سيدة إستفادت بالحبوب الأحادية، ٢٠٣١ حبوب مركبة، ٩١ لولب نحاسي، ١٤ لولب هرموني، ٢١٤ حقن أحادية، ٨٨ حقن مركبة و١٨٨ كبسولة.

الدكتور محمد يحيى بدران بمديرية الصحة تنظيم الأسرة تقديم خدمات وكيل وزارة الصحة بقنا