قافلة تنظيم الأسرة تقدم خدماتها لـ ٣٦٤٢ سيدة بدشنا ونجع حمادي

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا عن نجاح قافلة تنظيم الأسرة بمركزي دشنا ونجع حمادي في تقديم خدماتها ل ٣٦٤٢ سيدة وذلك بقري أبومناع،العطيات،العزب،فاو،أبودياب،النجاحية، بهجورة،ساحل البقيلي،الحلفاية.

وأوضح بدران أن القافلة الموسعة قد إستفادت منها ٧٨٣ سيدة من وسائل منع الحمل بمركز دشنا منهم ١٤٦ جدد، ٦٣٧ مترددات، وحصلت ٥٢ سيدة علي حبوب أحادية، ٤١٩ علي حبوب مركبة، كما تم تركيب ١٦ لولب نحاسي، ٧ لولب هرموني وصرف كبسولات منع الحمل ل ٩٥ سيدة وحقن أحادية ل ١٣٩ سيدة وحقن مركبة ل ٥٠ سيدة.

فيما أشارت الدكتورة رانيا الشهير، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحةإلى أن القافلة قد قدمت خدماتها ل ٢٨٥٩ سيدة بمركز نجع حمادي منهم ٢٣٤ جدد، ٢٦٢٥ مترددات.

وقالت ان ٢٢٢ سيدة إستفادت بالحبوب الأحادية، ٢٠٣١ حبوب مركبة، ٩١ لولب نحاسي، ١٤ لولب هرموني، ٢١٤ حقن أحادية، ٨٨ حقن مركبة و١٨٨ كبسولة.