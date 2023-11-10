البنك الصيني للاستيراد والتصدير يطرح آليات لدعم الاستثمار في منطقة الجنوب الإفريقي

كشفت يو وين، المدير العام للتنمية الدولية بالبنك الصيني للإستيراد والتصدير، عن تركيز البنك علي آليات دعم الاستثمارات البينية في منطقة جنوب قارتي آسيا وإفريقيا ودعم أدوات التحول الرقمي باعتباره أحد وسائل دعم المشروعات التنموية وتعزيز الشمول المالي في الدول النامية.

وأضافت خلال فعاليات منتدى الاستثمار جنوب جنوب، على هامش انطلاق اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض قمة التجارة البنية في إفريقيا 2023والذي ينظمه البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "إفريكسيم بنك" بالقاهرة؛ أن البنك يدعم بقوة الدول النامية في إفريقيا من خلال تعزيز الشراكة البناءة مع دول جنوب جنوب في آسيا وإفريقيا، موضحة أوضحت أن البنك يمتلك الكثير من الثقافة والاستراتيجية الواعدة لتدعيم تلك التوجهات.

وقالت " وين" أن البنك منفتح على تعزيز الشراكة مع المؤسسات التمويلية في آسيا وإفريقيا لتحقيق الأهداف المشتركة والتي تتضمن تميكن الدول والأفراد من معدلات التنمية المستدامة وذلك من خلال تبني لسياسات أكثر انضباطا تحقق دعما للاستثمارات المشتركة في منطقة جنوب جنوب القارتين.



