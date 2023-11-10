الاحتلال الإسرائيلي يقمع المُصلين في وادي الجوز و4 آلاف فقط يتمكنون من صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الجمعة 10/نوفمبر/2023 - 03:20 م

قمع الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المصلين في وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة، ولم يتمكن سوى 4 آلاف مقدسي من أداء صلاة الجمعة داخل المسجد الأقصى، جراء قيود وتشديدات الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان صحفي مُقتضب، إن قوات الاحتلال منعت المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، ما تسبب في انخفاض كبير في أعداد المصلين الذين تمكنوا من الوصول.

وأدى المقدسيون صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة بالقدس المحتلة، واعتدت عليهم قوات الاحتلال بإطلاق الغاز السام المسيل للدموع، والرصاص، ولاحقتهم في شوارع حي وادي الجوز، للجمعة الخامسة على التوالي.

