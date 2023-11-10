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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد صبحى يعلن عن مفاجأة لجمهوره

محمد صبحى
محمد صبحى
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أعلن الفنان محمد صبحى عن التحضير لعمل فنى كبير خلال المرحله المقبله، والمنتظر أن يكون مرتبط بمسلسل "فارس بلا جواد"، والذى تم عرضه عام ٢٠٠٢ وحقق نجاحًا كبيرًا حين عرضه.

ونشر الفنان محمد صبحى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو تشويقى عن فكرة العمل الفنى، والذى يحمل عنوان "جياد تنتظر الفارس".

وعلق على الفيديو "قريباً اضخم عمل فنى"، دون الإفصاح عن فريق العمل، أو توقيت العرض أو أى تفاصيل خاصة بالعمل.

ويذكر أن الفنان محمد صبحى قد أنهى عرض مسرحيته "عيلة إتعمل لها بلوك"، والتى حققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها، المسرحية بطولة محمد صبحى، وفاء صادق، رحاب حسين، ليلى فوزى، كمال عطيه، مصطفى يوسف، محمد يوسف، منه طارق تأليف مصطفى شهيب، والإخراج محمد صبحى.

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IMG_20231110_142520
محمد صبحي مفاجآت فارس بلا جواد جياد تنتظر الفارس عيلة اتعمل لها بلوك