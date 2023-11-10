باستخدام تقنية الميكروسكوب الجراحي: فريق جراحة التجميل بمستشفيات جامعة المنوفية يعيد يد مبتورة للحركة

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن نجاح فريق من جراحى التجميل بمستشفيات جامعة المنوفية تحت إشراف الدكتور محمد مجاهد رئيس القسم في إعادة الحركة ليد مبتورة بالكامل بآلة حادة لحالة طفل يبلغ من العمر ٧ سنوات، وحالة أخري لأصبع الإبهام لشاب يبلغ من العمر ٢٠ عاما.

وأوضح الدكتور محمد النحاس مدرس جراحة التجميل والحروق ورئيس الفريق الجراحى أنه تم التدخل الجراحي لحالتين خلال أسبوع واحد، حيث حضر إلي طوارئ مستشفيات جامعة المنوفية طفل ٧ سنوات في حالة حرجة مصاب بجرح قطعي بآلة حادة نتج عنه بتر شبه كامل لليد.

وعلى الفور، تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة من أشعات وتحاليل وصرف كميات الدم اللازمة نتيجة النزيف المتواصل، و خلال نصف ساعة بدأ فريق التخدير في عمله داخل غرفة العمليات وقام الفريق الجراحى في إعادة توصيل الأوتار والأعصاب و الأوعية الدموية عن طريق جهاز الجراحات الميكروسكوبية في جراحة استمرت اكثر من ستة ساعات، وبعد الجراحة ومتابعة الحالة تم التبين من إعادة الوظائف الحيوية لليد، و الحالة الثانية لشاب يبلغ من العمر ٢٠ عاما تعرض لجرح قطعي شبه كامل لإصبع الإبهام وتم التدخل بإستخدام الميكروسكوب الجراحي، والمصابين في حالة جيدة والأعضاء تعمل بشكل جيد و يخضعا للعلاج الطبيعي والمتابعة الدورية بعيادةجراحة التجميل.

هذا ووجه رئيس الجامعة الشكر للفريق الطبى من الجراحين والأطباء المعالجين والتمريض لما بذلوه من مجهود لإنقاذ الحالات وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية على أكمل وجه وفى أسرع وقت، مشيدًا بما تشهده المستشفيات الجامعية من تطور على كافة المستويات، مؤكدا أن المستشفيات الجامعية بالمنوفية تضم نخبة متميزة من الأطباء على مستوى عال من الكفاءة والمهارة وتستخدم أحدث الأساليب الجراحية والعلاجية باستخدام أحدث الأجهزة، موضحا أنه تم إجراء الجراحة بإستخدام الميكروسكوب الجراحى لدقته العالية في مثل هذا النوع من الجراحات الدقيقة لأنه يعطى أفضل النتائج.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد النعماني عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالمستوى المتقدم لأعضاء قسم جراحة التجميل وأعضاء الفريق الجراحى برئاسة الدكتور محمد النحاس، ومعاونة كل من: الدكتور عبد الله الطملاوي، و الدكتور محمد أبو عيشة، و الدكتور بولا ناجى، والدكتور أحمد نادي، والدكتور محمد جوهر والدكتور أحمد أشرف، كذلك فريق التخدير الذى يضم الدكتور أحمد أبوسيار، الدكتور أحمد شلبي، والدكتور محمد عماد، الدكتور رامي بدوي، وطاقم التمريض: مس أسماء، مس أماني عزت، مس دينا.

وأوضح الدكتور محمد صبري عمار المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية أن جراحات التجميل من الجراحات الدقيقة والتى تحتاج إلي مهارات متقدمة جدا، و تتميز مستشفيات جامعة المنوفية بأن تضم نخبة متميزة من الأطباء في تخصص جراحة التجميل والجراحات الدقيقة الأخرى.