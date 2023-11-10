حسام الشاعر: 60% نسب إشغالات الفنادق في شرم الشيخ

قال الخبير السياحى حسام الشاعر عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إن زيادة الحجوزات السياحية الوافدة لمدينة شرم الشيخ بدأت ترتفع تدريجيا خلال الأسبوع الجارى، بعد تراجع منذ اندلاع الأحداث على البوابة الشرقية لمصر.

وأضاف الشاعر، فى تصريحات خاصة لـ " البوابة نيوز"، على هامش مشاركته فى بورصة لندن السياحية WTM 2023، إن الفترة الحالية تتطلب التنسيق المستمر بين وزيرى السياحة والآثار والخارجية في مصر من جهة، والسفارات الأجنبية من جهة أخرى لحثهم على شرح حقيقة الأوضاع بمصر لدولهم، ما يمنع إصدار أى تحذيرات بمنع السفر لرعاياها، مشيرا إلى أن تكثيف الحملات التسويقية ليس له جدوى حاليا، فكل ما نحتاجه هو نقل رسائل من السائحين الوافدين لشرم الشيخ عن تجربتهم فى الفنادق والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية بكافة أنواعها، سواء عن طريق فيديوهات حية بلغات مختلفة، أو فيديوهات مصورة ثبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف الشاعر، عن أن نسب الإشغالات فى عدد كبير من الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ بلغت حوالى 60 %، وتجاوزت 80 % فى الغردقة، مشيدا بالحزم التحفيزية التى خصصتها وزارة السياحة والآثار لرحلات الطيران العارض لمطار شرم الشيخ، معتبرا أن هذه الخطوة ستكون داعمة لاستمرار الرحلات مما سيدفع بالحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية.