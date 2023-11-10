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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كاف يحدد أول ٤ جولات للأهلي في دوري الأبطال

الاهلي
الاهلي
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حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف، مواعيد اول اربع جولات للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاهلي في بطولة دوري ابطال افريقيا، حيث يلعب المارد الاحمر ضمن المجموعة الرابعة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري، وميدياما الغاني، ويانج أفريكانز التنزاني.

ويلعب الأهلي في الجولة الاولى امام فريق ميدياما الغاني يوم السبت 25 نوفمبر الساعة 9 مساءً.

وفي الجولة الثانية يلعب ضد يانج أفريكانز التنزاني على ملعب بنجامين مكابا بدار السلام يوم السبت 2 ديسمبر الساعة 9 مساءً.

وفي الجولة الثالثة يلعب الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري في القاهرة يوم السبت 9 ديسمبر الساعة 6 مساءً.

ويلتقي في الجولة الرابعة مع شباب بلوزداد الجزائري في مباراة يتحدد موعدها لاحقًا بسبب مشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية.

كاف دوري أبطال أفريقيا شباب بلوزداد الأهلى ويانج أفريكانز التنزاني