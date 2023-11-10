بحضور سفيري اليوناتن وقبرص.. بطريرك الروم الأرثوذكس يحتفل بعيد رؤساء الملائكة بالقاهرة

ترأس البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك اللإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الإرثوذكس، مساء أمس صلاة الغروب الكبرى في كنيسة رؤساء الملائكة بمنطقة الظاهر- القاهرة- بمناسبة عيد شفعائها.

وكان في استقبال قداسته مجلس وكلاء الكنيسة، وفريق مجموعة كشافة الشرق في الكنيسة منطقة الظاهر، حضر الصلاة سفير اليونان وسفير قبرص، والمتروبوليت نقوديموس مطران ممفيس وتوابعها والوكيل البطريركى بالقاهرة والعديد من الكهنة القاهرة. وممثلين عن الكنائس العربية في القاهرة.

وخلال صلاة الغروب أقام غبطته خدمة صلاة الخمس خبزات، في نهاية صلاة الغروب استقبل مجلس وكلاء الكنيسة غبطة البابا ثيودرور وجميع الحضور في الحديقة الملحقة بالكنيسة وقُدم للجميع الضيافات من مأكولات ومشروبات.



