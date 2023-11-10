ثروت سويلم: توجيه تبرعات حملة السيسي لصالح غزة يؤكد أنه زعيم استثنائي



قال النائب ثروت سويلم، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي،بتوجيه كافة التبرعات للحملة الانتخابية لدعم الشعب الفلسطيني وأهالي غزة يؤكد انه القائد والزعيم

القوي الأمين الذي يحمل مشاعر إنسانية قلما تجدها في زعيم وقائد.

وأكد سويلم في بيان صحفي أصدره اليوم الجمعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يثبت للجميع أنه قائد وزعيم واستثنائي، ونؤكد له أن جموع الشعب معه وخلفه في كل قراراته فهو حقا الأمين علي هذا البلدة.



وأوضح سويلم بأن توجيهات الرئيس بتوجيه التبرعات لصالح غزة يعكس حرصه على ايصال المساعدات الانسانية للتخفيف من حدة المعاناة عن أهالينا فى قطاع غزة؛ الذين يتعرضون يوميا الى حرب ابادة جماعية من جيش الاحتلال الاسرائيلى؛ الذى يستهدف الأطفال والنساء وكبار السن ؛ فضلا عن سياسة العقاب الجماعة وفرض الحصار؛ واجبار أهالى غزة على النزوح والتهجير القسرى الى الجنوب.

وأشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع القضية الفلسطينية على رأس اولويات الدبلوماسية المصرى؛ من أجل وقف اطلاق النار؛ وايصال المساعدات الانسانية والاغاثية لأهالينا فى قطاع غزة؛ والعودة مرة أخرى الى مسار السلام؛ وحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة وفق مقررات الشرعية الدولية؛ واعلان الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ ايمانا بأن اعلان حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام العادل والشامل بالشرق الأوسط.