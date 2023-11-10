مرشح اتحاد التجديف يطلب الشرطة بعد قرر الأولمبية باستبعاده من الانتخابات

طلب المستشار خالد زين المرشح في الانتخابات التكميلية ف اتحاد التجديف قوات الشرطة بعد قرار اللجنة الأولمبية استبعاده من قائمة المرشحين ومعنه من خوض الانتخابات رغم أن خالد زين لديه حكم نهائي واجب النفاذ بالترشح في الانتخابات.

ويقام اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد المصري للتجديف اليوم الجمعة، بقاعة 1 بمجمع الاتحادات الرياضية بإستاد القاهرة الدولي لإجراء الانتخابات التكميلية على منصب العضوية.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية أعلنت استبعاد خالد زين من قائمة المرشحين على عضوية اتحاد التجديف والتي تقام اليوم الجمعة على مقعد العضو الشاغر.

وارسلت اللجنة الأولمبية إلى المدير التنفيذي لاتحاد التحديف للرد على التظلمات المقدمة ومراجعة كافة المستندات الخاصة ببيانات المرشحين وبعد إجراء دراسة قانونية من جانب إدارة الشئون القانونية باللجنة الأولمبية.

أكدت اللجنة قبول التظلم المقدم من المرشح سيف الدين محمد فاروق شكلا لاتباعه الطريق السليم للتظلم والقوانين القانونية المحددة.

وتم تأكيد استبعاد المرشح خالد زين بسبب عدم تقديم التظلم في الوقت المحدد واتباع الطرق القانونية وفقا لنص المادة 9 فقرة 5 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للتجديف وهو ما جعل خالد زين يطلب قوات الشرطة بعد منعه من خوض الانتخابات.

ويضم اتحاد التجديف 12 هيئة رياضية وهم “طلائع الجيش واتحاد الشرطة والمعادي واليخت وطلائع الأسطول البحري وقناة الرياضية بالإسماعيلية والكهرباء الرياضي والمقاولون العرب والمصري للتجديف وهيئة قناة السويس بورفؤاد ونادى التجديف والرياضات المائية بأسوان ونادى التجديف والرياضات المائية بالأقصر.