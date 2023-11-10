وزير الشباب يطلق الحملة القومية للتبرع بالدم على مستوى الجمهورية تضامنًا مع غزة

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الحملة القومية للتبرع بالدم تضامنا مع غزة تحت شعار "تضامن شباب مصر مع غزة"، والتي تنفذها الوزارة في جميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة ومجلس القبائل والعائلات المصري وبنك الدم.

جاء انطلاق الحملة من مركز شباب التجمع الأول وبالتزامن عبر الفيديو كونفرانس مع مديريات الشباب والرياضة بجميع محافظات الجمهورية، بحضور اللواء عبد الرحمن شلش، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، الدكتور سيد حزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وكل من الاستاذ محمد بركات والاستاذة شيرين خالد من مجلس القبائل والعائلات المصري، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وعبر الفيديو كونفرانس السادة مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوي الجمهورية.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الحملة تأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني بصفة عامة والاشقاء في غزة بصفة خاصة، حيث سيتم التبرع بالدم من أجل المساهمة في علاج الجرحى والمصابين، في إطار الدور الذي تقوم به مصر دائما لمساندة اشقائها في فلسطين.

موضحا أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم يه مراكز الشباب والتي تعمل خلاله وزارة الشباب والرياضة على استغلال طاقات الشباب المصري وتحويلها لما يعود بالنفع على الدولة المصرية او المساهمة والدعم في الحملات القومية التي تنفذ على مستوي الجمهورية، مشيرا إلى أن الشباب المصري اكد خلال حديثه معهم على الوقوف خلف القيادة السياسة وداعمين في القرارات التي تهم مصلحة الوطن.