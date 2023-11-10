بالمخالفة للائحة.. عامر حسين يدير مسابقات الرابطة مع عضوية الجبلاية

كشف مصدر باتحاد الكرة عن أن تواجد عامر حسين عضو مجلس الجبلاية مشرفا على إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة يعتبر مخالفة صارخة لقانون ولائحة رابطة الأندية والتي تشترط أن يدير الرابطة بلجانها الداخلية أشخاص ليست لهم أي صلة مطلقا سواء باتحاد الكرة أو أندية الدوري.

ويشرف عامر حسين على مسابقات رابطة الأندية بشكل مخالف تماما لما تنص عليه اللائحة وينذر بأزمات عديدة في حال تقديم أي شكاوى أو دعوات ضد قرارات تصدرها لجنة المسابقات لأن المشرف عليها وجوده في حد ذاته يعتبر مخالفة كونه عضوا بمجلس إدارة اتحاد الكرة في نفس الوقت.

وكان رئيس الرابطة قد أعلن مع تعيين عامر حسين أنه إجراء استثنائي لحين استكمال الموسم الماضي فقط، لكن فوجيء الجميع به مستمرا في الجمع بين منصبين متضاربين في المصالح للموسم الحالي أيضا.

يذكر أن عامر حسين يمتلك تاريخ طويل من الأزمات والمشاكل في الكرة المصرية وخاصة في إدارة ملف المسابقات وسبق وحدثت أزمات عديدة في هذا الملف تحت قيادته ورغم ذلك ما يزال يتولى إدارة الأمور ويسير في كل موسم من سيء لأسوأ وسط حالة من الغضب تسيطر على الاندية.