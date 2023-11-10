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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بـ2 مليون جنيه.. افتتاح مسجد النور بقاي بعد تجديده ببني سويف

جانب من افتتاح المسجد
جانب من افتتاح المسجد
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أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة اهناسيا  لافتتاح مسجد النور بقرية قاي،وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة  وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله

وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة  بالمسجد المقام  على مساحة 200 متر" إحلال وتجديد" وبتكلفة 2 مليون جنيه "جهود ذاتية" ، وذلك في حضور: ناصر سيف  النصر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا، وعضوى مجلس النواب "اللواء سامي توفيق ، الدكتور على بدر " ونواب رئيس المدينة، الشيخ سيد نور الدين مدير أوقاف إهناسيا  ورؤساء المجالس القروية وأهالي قرية قاي، حيث ألقى خطبة الجمعة مدير إدارة الأوقاف، والتي تناولت موضوع “الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها”.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف افتتاح مسجد صلاة الجمعة مركز اهناسيا تكلفة 2 مليون جنيه