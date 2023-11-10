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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين: نائب رئيس الوزراء الروسي سيترأس وفد بلاده في قمة "أبيك" بالولايات المتحدة

الكرملين
الكرملين
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أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك سيترأس وفد بلاده المشارك في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقال المتحدث الصحفي باسم (الكرملين) ديمتري بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم /الجمعة/ - "لقد وجُهت لي العديد من الأسئلة حول من سيمثل روسيا في قمة "أبيك" في سان فرانسيسكو".. مضيفا "بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين سيرأس الوفد الروسي نائب رئيس الوزراء ألكسي أوفرتشوك".
 

الكرملين أبيك قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا