خالد النبوى يضع شال فلسطين حول اسمه: "شرف أن يتزين الاسم برمز النضال"

نشر الفنان خالد النبوى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة للشال الفلسطينى، يلتف حول إسمه، كنوع من أنواع الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطينى.

وعلق على الصورة "يتشرف الإسم والإنسان أن يتزين برمز النضال لأعظم إنسان على وجه الأرض الآن.. عاشت فلسطين، وتحيا الأم الفليسطينية، وهذا أضعف الإيمان".

من جانبة يستعد الفنان خالد النبوى بالتحضيرات الأخيرة، لفيلم "أهل الكهف" والمقرر عرضة للموسم السينمائى فى العام المقبل.

الفيلم بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، عبدالرحمن أبو زهرة، أحمد بدير، تأليف أيمن بهجت قمر والإخراج عمرو عرفة.

يذكر أن الفنان خالد النبوى قد شارك فى السباق الرمضانى بمسلسل "رسالة الإمام"، بطولة خالد النبوى، نضال الشافعى، حمزة العيلى، أروى جودة، خالد أنور، والإخراج الليث حجو.