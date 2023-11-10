برنامج الأغذية العالمي: 2.3 مليون نسمة في غزة يفتقرون للغذاء الكافي

الجمعة 10/نوفمبر/2023 - 01:52 م

قالت مديرة الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كيونج نان بارك، اليوم الجمعة، إن "سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يفتقرون إلى الغذاء الكافي ويواجهون سوء التغذية ".

وأوضحت بارك وفقا لما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، "قبل السابع من أكتوبر، كان 33% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، يمكننا أن نقول بأمان أن 100% يعانون حاليا من انعدام الأمن الغذائي في هذه اللحظة".

وتابعت "في الوقت الحالي، ندخل ما بين 40 إلى 50 شاحنة في الوقت الذي نحتاج فيه ل 100 شاحنة يوميًا حتى نتمكن من توفير الغذاء الانساني ذي معنى لسكان غزة".

ولفتت إلى أنه بالإضافة إلى التمويل، يحتاج البرنامج أيضا إلى دخول منتظم وآمن إلى غزة حتى يتمكن من الوصول إلى الأشخاص المحتاجين.

وأوضحت أن موظفي البرنامج أنفسهم في غزة ليس لديهم ما يكفي من الطعام، مبينة بأن البرنامج كان يعمل مع أكثر من 23 مخبزا في المنطقة المكتظة بالسكان، لكن "لم يبق منها إلا واحد فقط ما زال يعمل وذلك بسبب نقص الوقود والإمدادات".

وأضافت مديرة الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كيونج نان بارك، أن "الأمر بالغ الخطورة، فهناك أشخاص يصطفون في الطابور لمدة 10 أيام للحصول على الغذاء ثم يغادرون خالي الوفاض".

