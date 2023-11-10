رئيس جامعة المنوفية يناقش مع أساتذة "العلوم" سبُل التميز بالبحث العلمي وتطبيقاته العملية

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية إجتماعا علميا بأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم لمناقشة آليات التميز العلمي والبحثي بالجامعة وتطبيقاته في المجال الصناعي والزراعي .

و أكد الدكتور أحمد القاصد علي اهمية دور كلية العلوم الرائد في النهوض بالجامعات والصناعات حيث تعد الكلية اصل العلوم ، مشيدا بأعضاء هيئة التدريس بالكلية وانتاجهم البحثي ودورهم في العلمية التعليمية بكلياتهم ، والتدريس بالكليات الأخري منها كلية العلوم الطبية التطبيقية وكليات التربية وغيرها .

وأشار القاصد إلى أن كلية العلوم تتمتع وفق ما تتضمنه من تخصصات، بمجموعة من المزايا تجعلها في المصاف الأولى بقائمة الكليات التي يسعى الطالب للالتحاق بها، إذ توفر العديد من فرص العمل بعد التخرج في العديد من المجالات.

كما أكد القاصد ضرورة إضافة برامج جديدة بكلية العلوم تواكب التطور العالمي والمحلي، ووفقا لمتطلبات سوق العمل و تحقيقا لتوجه الدولة في دفع البحث العلمي بالجامعات للتواجد في مصاف الدول المخترعة والمصنعة، وثمن القاصد الدور الذي تقوم به كلية العلوم في ذلك الشأن.

واستعرض القاصد التوجهات التي تتخذها الدولة لتطوير البحث العلمي وتطبيقه في المجالات الصناعية المختلفة ودوره في التنمية الإقتصادية.

وطالب القاصد بزيادة الأبحاث العلمية بالكليات والنشر العلمي الدولي والسعي نحو الحصول على المزيد من براءات الإختراع مما يساهم في تحقيق مستويات دولية متقدمة لجامعة المنوفية.

وحضر الاجتماع من كلية العلوم الدكتور محمد أبو شادي قسم الرياضيات و‏الدكتور وائل عامر قسم الرياضيات والدكتور ياسر رماح قسم الفيزياء والدكتور رؤوف الملواني قسم الفيزياء، والمدرس المساعد فؤاد العجوانى قسم الفيزياء.