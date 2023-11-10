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الجمعة 10 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مذكرة تفاهم بين إفريكسيم بنك وجمعية في إفريقيا الوسطي بـ 50 مليون دولار

خلال التوقيع
خلال التوقيع
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وقع البنك الافريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" Afreximbank وبنك جمعية البناء في أفريقيا الوسطى (CABS)، أحد البنوك التجارية الرائدة في زيمبابوي، اليوم الجمعة، مذكرة لتسهيل تمويل تجاري بقيمة 40 مليون دولار لمدة 3 سنوات يهدف إلى دعم القطاعات الإنتاجية في زيمبابوي.
وقع الاتفاق كل من دينيس دينيا، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية والخدمات المصرفية (FABS) في "افريكسم بنك" Afreximbank وميهلولي مبوفو المدير العام لبنك CABS، حيث من المنتظر أن يمثل هذا الاتفاق جزءًا لا يتجزأ من زيادة القدرة في قطاعات الزراعة والتعدين والتصنيع في زيمبابوي.
ومن المتوقع أن تؤثر الصفقة على حوالي 573 مؤسسة صغيرة ومتوسطة على مدار ثلاث سنوات، حيث تتكون النساء والشباب من 75٪ من هذه الشركات.

افريكسيم بنك مذكرة تفاهم القطاعات الإنتاجية االخدمات المصرفية مال واعمال