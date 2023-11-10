قصور الثقافة تناقش"التعليم وتعزيز القيم الإيجابية" ضمن الأسبوع الثقافي بالسويس

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الأسبوع الثقافي المكثف بمدرسة الأهرام الثانوية الصناعية المشتركة بمحافظة السويس، ضمن برنامجها المعد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

تضمن اليوم الثاني عقد محاضرة بعنوان "دعم القيم الإيجابية لبناء جيل واع" تحدثت خلالها شيماء عبد الرازق أخصائي التربية الخاصة بمدرسة أحمد زويل للغات، عن تعزيز القيم الإيجابية من خلال المؤسسة التعليمية، موضحة أهمية التعليم ودوره في تنمية المجتمع، بإتاحة فرص التعليم للجميع، توسيع آفاق التعلم وزيادة الوعي المعرفي والسلوكي، تنمية مهارات التفكير والإبداع، تعزيز قيم الانتماء والولاء والمواطنة، الأمر الذي يسهم بفعالية في بناء مجتمعات قوية ومستدامة.

تلى ذلك أمسية شعرية ألقى خلالها الشاعر خالد الجمّال عددا من قصائده الشعرية منها "صرخة تئن، امتى يا رب"، هذا إلى جانب رباعيات منفصلة.

واختتم اليوم بورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم تدريب الفنانة إيمان خالد.

يأتي ذلك ضمن الأنشطة المقامة بقرية العمدة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، والإدارة العامة لثقافة القرية.

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