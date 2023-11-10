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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

حورية فرغلى تنشر صورة من آخر عملية لها وتعلق: "أصعب وجع إنك لوحدك"

حورية فرغلى
حورية فرغلى
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نشرت الفنانة حورية فرغلى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لها من آخر عملية جراجية تقوم بها فى منطقة الأنف لتشارك بها جمهورها.

وعلقت على الصورة "هكذا أنا أصبر في أشد أوجاعي أصمت وفي داخلي الف وجع لا أشكو لأحد الكتمان هو رفيقي للابد، يارب ما يكتب لحد الوجع يارب، اخر عمليه اللهم لك الحمد، اصعب وجع انك تكون لوحدك في الوجع".

ويشار إلى أن الفنانة حورية فرغلى تعانى من بعض المشاكل الصحية، خلال السنوات الماضية والتى نتج عنها إجرائها العديد من العمليات الجراحية، وهو ما أثر على مشوارها الفنى خلال كل تلك الفترة.

ويذكر أن الفنانة جورية فرغلى شاركت فى العديد من الأعمال الفنية وقدمت على مستوى الدراما "مملكة الغجر، ساحرة الجنوب، بدون ذكر أسماء، دوران شبرا، الشوارع الخلفية"، وعلى مستوى السينما كان لها العديد من المشاركات منها "القشاش، قلب الأسد، عبده موته، نظرية عمتى، مصور قتيل، كف القمر، رد فعل".

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حورية فرغلي قلب الأسد نظرية عمتى كف القمر دوران شبرا