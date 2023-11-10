بالصور.. إيبارشية البحر الأحمر تستضيف السيمنار الثانى لمجمع كهنة إيبارشيات مدن القناة

استضافت ايبارشية البحر الأحمر فاعليات السيمنار الثانى لمجمع كهنة ايبارشيات مدن القناة والبحر الأحمر وانضم هذا العام ١٧ ايبارشية من الوجه البحرى والقبلى وذلك ببيت زوار دير الانبا بولا بالزعفران.

وحمل السيمنار عنوان "البناء النفسى السليم لقلب وعقل الكاهن "، وقد بارك اللقاء حضور البابا الانبا تواضروس الثانى بابا وبطريك الكرازه المرقسية.

و تحدث عن "عمل وعلاقات الكاهن"، وقد حضر السيمنار الآباء الأحبار الاجلاء:

الانبا تادرس مطران بورسعيد، الانبا سيرافيم اسقف الاسماعليه، الانبا بموا اسقف السويس ،الانباايلاريون اسقف البحر الأحمر .

وأنهى البابا اللقاء بالقداس الالهى حيث شارك الأحبار الاجلاء الانبااسطفانوس اسقف ببا والفشن والانبادانيال اسقف ورئيس دير الانبابولا، والانباثيؤفيلوس اسقف منفلوط والانباانيانوس اسقف بنى مزار.

وشملت محاضرات السيمنار الموضوعات الاتيه:

- مهارات الكاهن فى اكتشاف الثغرات النفسية للمعترف.

- عمل النعمة فى استنارة نفس وعقل الكاهن.

- المذبح وشفاء الكاهن.

- قابل للكسر وسلامة البيت وسويه الكاهن.

- لاجلهم اقدس ذاتى تطهير اللسان والقلب.

-كهنوت لايشيخ ، ديمومه ابوه الكاهن.

- كلمه السر مخدع الكاهن.

-عوامل البيئه فى اعداد الراعى القائد.



