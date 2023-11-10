القيادات الأمنية بالأقصر تتفقد استعدادات احتفالات مولد مارجرجس بالرزيقات.. صور

تفقد اللواء خالد عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء دكتور حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، اليوم الجمعة، دير الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات غرب الأقصر، وذلك لتفقد نقاط الخدمات الأمنية المتبعة لتأمين المواطنين خلال احتفالاتهم خلال الفترة المقبلة بدير الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات بمركز ومدينة أرمنت بالجنوب الغربي من محافظة الأقصر.

ورافقهم خلال الزيارة التفقدية، اللواء محمد الصاوي حكمدار المديرية، واللواء دكتور ولاء رضوان مساعد مدير أمن الأقصر، واللواء محمد العادلي مساعد مدير أمن الأقصر، واللواء كرم العيادي مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، واللواء عاطف أبو الوفا مدير مباحث المديرية، والعميد ضياء ماهر مدير إدارة مرور الأقصر، والعميد إسلام عاطف مدير إدارة الحماية المدنية بالأقصر، والعقيد خالد الغول مدير إدارة المرافق والاشغالات بالأقصر، وعدد من القيادات الأمنية المرافقة له.

وكان في استقبالهم، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، والراهب القمص توماس الرزيقي أمين الدير، والراهب القس فام الرزيقى مسئول أمن الدير.

وتابع رجال مديرية أمن الأقصر، الاستعدادات النهائية والترتيبات الأمنية المتكاملة لتأمين أحتفالات دير «مارجرجس» بجبل الرزيقات غرب الأقصر، والتى ستقام بدءاً من السبت القادم 11 نوفمبر حتى 16 نوفمبر المقبل، بمشاركة المئات من الأقباط والمسلمين بالأقصر ومحافظات مصر المختلفة.

ووضعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، خطة أمنية محكمة لتأمين إحتفالات دير مارجرجس بجبل الرزيقات، وشملت الخطة لتأمين احتفالات الدير، انتشارا موسعا لخبراء المفرقعات وقوات الأمن المركزي والتدخل السريع بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط الدير والأماكن المهمة والحيوية، والتمشيط المستمر والدورى عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات، وكلفت إدارة الحماية المدنية خبراء المفرقعات بالقيام بعمليات فحص وتعقيم لكافة السيارات والقادمين من الزوار لزيارة الدير، وذلك تحسباً لوجود أي أجسام غريبة مع تكثيف تواجد خبراء المفرقعات لعمليات التمشيط بشكل دورى لزيادة التأمين لحين انتهاء الاحتفالات بالدير.

وشددت إدارة الحماية المدنية على ضرورة تأمين كافة أنحاء الدير، والطرق المؤدية للدير بالتنسيق مع العميد ضياء ماهر مدير إدارة مرور الأقصر، والعقيد احمد غريب وكيل إدارة مرور الأقصر، لتكثيف تواجد الأوناش المرورية من أجل عمليات رفع كافة السيارات المتروكة بمحيط الدير، وتنسق إدارة الحماية المدنية مع الدير للتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة العمليات الخاصة بتأمين احتفالات الدير.

يذكر أن الاحتفال الرسمي بذكرى عيد الشهيد مارجرجس الروماني، يتم في ديره بجبل الرزيقات، وسيبدأ يوم السبت المقبل 11 نوفمبر ويستمر حتى يوم 16 نوفمبر من الشهر الجاري، والذى يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهى المناسبة التي توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس في مدينة «اللد» بفلسطين.

ومن المتوقع أن يتوافد عدد كبير من الزوار، تقدم لهم خدمات روحية عبارة عن قداسات يومية، ومجموعات التربية الكنسية، لجميع المراحل للزوار، وترفع بخور العشية والدورة ثم النهضة الروحية، ويتناوب عدد من الآباء المطارنة والأساقفة في إلقاء العظات التي يحضرها الآلاف يوميا، مديرية أمن الأقصر، كما يستقبل خلال الاحتفال كافة فئات المجتمع من الأقباط والمسلمين من جميع أنحاء مصر وخارجها.

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