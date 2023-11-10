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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

نجاة طائرة ايرباص من حادث بعد إقلاع رحلتها بنوافذ غير محكمة الغلق

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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اضطرت طائرة كانت تحلق على ارتفاع 14 ألف قدم إلى العودة للمطار الذي أقلعت منه بعد أن لاحظ الركاب أصوات ضجيج وبرودة في المقصورة وكان قد وقع الحادث في 6 أكتوبر على متن طائرة "إيرباص" مستأجرة متجهة من لندن إلى أورلاندو وفقا لتقرير صادر عن وكالة تحقيقات الحوادث الجوية في بريطانيا.

وكان على متن الطائرة 11 من أفراد الطاقم و9 ركاب، وذكر التقرير أنه بعد الإقلاع لاحظ العديد من الركاب أن المقصورة بدت أكثر ضجيجا وبرودة مما اعتادوا عليه.

ولاحظ أحد أفراد الطاقم أيضا زيادة ضجيج المقصورة وأن زجاج بعض النوافذ قد انزلق للأسفل، ووصف أحد أفراد الطاقم الضجيج بأنه عال بما يكفي لإلحاق الضرر بحاسة السمع وبعد أن أبلغ الطيارون بالموقف اتخذوا قرارا بالعودة إلى مطار لندن ستانستيد.

في المجمل حلقت الرحلة جوا لمدة 36 دقيقة ووصلت إلى ما يزيد قليلا عن 14 ألف قدم في الجو قبل أن تهبط وبعد الهبوط  وبفحص الطاقم للطائرة من الخارج ولاحظوا فقدان زجاج نافذتين بينما تم خلع الثالث.

 

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