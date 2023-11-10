رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: غزة معرضة لانتشار الأمراض المعدية والأوبئة بسبب نقص المياه النظيفة

حذَّر الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية في روما، من خطورة ارتفاع نسب الأمراض المعدية بشكل كبير، خاصة أمراض البطن والجلد لنقص المياه النظيفة والغذاء، «هذه كارثة صحية والقطاع بحاجه إلى مساعدات فورية.

وأضاف «عودة»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، والمُذاع على شاشتي «القناة الأولى» و«الفضائية المصرية»، أنَّ «أجساد الضحايا أسفل الأنقاض والمنازل المهدمة تنذر بكوارث صحية وأوبئة».

نقل الجرحى الخطيرين بالطائرات

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، أنَّه سيتم نقل الجرحى الخطيرين بالطائرات ضمن آليات تأمين نقل المصابين للسفينة لتجنب ما حدث من قبل، من قصف العدو لعربات الإسعاف التي تنقل المصابين، وهناك أكثر من 26 ألف مصاب أغلبهم نساء وأطفال، وإيطاليا فتحت أبواب المستشفيات الإيطالية لعلاج المصابين من الفلسطينيين».

تأمين نقل الجرحى الفلسطينيين

وكشف «عودة»، عن تنسيق يجري بين وزارة الدفاع الإيطالية والخارجية، للسماح بتعاون المؤسسات الدولية في تأمين نقل الجرحى الفلسطينيين، مثل الصليب الأحمر ضالع الأهمية في غزة وسط الأحداث، وقدرته على المشاركة في نقل المصابين.

وتابع، «هناك تنسيق مستمر مع الأطباء داخل غزة وسيتم الإعلان عنه، والأهم الآن توفير عدد كبير من المستشفيات المتنقلة على شواطيء غزة للتخفيف من حدة مشكلات المياه والطاقة ووصل الأمر إلى قيام الأطباء بإجراء عمليات بدون تخدير».