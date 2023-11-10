هيثم المعايرجي نائبا للرئيس التنفيذي لـإفريكسيم بنك"

قرر البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد"" إفريكسيم بنك، تعيين هيثم المعايرجي نائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة العالمية، خلفًا لـ عمرو كامل، نائب الرئيس التنفيذي السابق لتطوير الأعمال والخدمات المصرفية للشركات.

أضاف البنك في بيان له اليوم، إن تعيين "المعايرجي" جاء بناء على خبرته لأكثر من ثلاثة عقود من الخبرة المتنوعة، مع 25 عامًا مكرسة للمؤسسات المصرفية الإقليمية والمتعددة الجنسيات، بما في ذلك سيتي بنك، وبنك ستاندرد تشارترد، وسوسيتيه جنرال. طوال حياته المهنية، شغل السيد المعايرجي مناصب مختلفة في رئاسه أقسام المعاملات المصرفية العالمية/التمويل التجاري، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية، والخدمات المصرفية للأفراد، والمصانع الرقمية، والعمليات، والتكنولوجيا. يتمتع السيد المعايرجي بسجل طويل وراسخ في هيكلة التمويل التجاري المبتكر وحلول الإقراض الثنائية، بما في ذلك حلول التمويل الإسلامية، لكل من الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية الكبيرة.

وتمتد خبرة المعايرجي إلى أسواق متعددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز بشكل أساسي على مصر ودول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، يجلب السيد المعايرجي منظورًا دوليًا إلى الخارج، بعد أن عمل على نطاق واسع في آسيا وأوروبا والأمريكتين خلال فترة عمله مع بنوك متعددة الجنسيات أخرى.

وقال الدكتور بينديكت أوراما، رئيس البنك، أن انضمام " المعايرجي لفريق العمل، يتوافق مع رؤية البنك، مؤكدا أنه سيلعب دورًا محوريًا في تعزيز مهمتنا المتمثلة في تعزيز التجارة والتكامل الاقتصادي بين البلدان الأفريقية ".

وأوضح أن " المعايرجي" سيقود مجموعة متنوعة من العملاء في جميع أنحاء إفريقيا، كما سيتم تكليفه بتطوير مجموعة واسعة من المنتجات المصرفية التجارية العالمية.

ويشمل ذلك التمويل التجاري والقروض المشتركة والخدمات الاستشارية وخدمات سوق رأس المال كما سيكون مسؤولًا عن تحديد مصادر فرص المعاملات الجديدة، وإدارة سلسلة القيمة بأكملها للخدمات المصرفية التجارية العالمية، مع التخفيف من المخاطر المرتبطة بها. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل كحلقة وصل بين الرئيس ومجلس الإدارة وأصحاب المصلحة والمستثمرين الذين يقدمون التوجيه الاستراتيجي وبناء العلاقات وضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية للمخاطر، وهو دور حيوي محوري لنجاح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وبنك التجارة العالمية.

