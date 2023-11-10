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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بلينكن: يجب بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين في غزة

انتوني بلينكن
انتوني بلينكن
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه يجب فعل المزيد لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا " نعمل على إحلال السلام المستدام من خلال حل الدولتين"، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف انتوني بلينكن: «يجب بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة، وطرحنا أفكارا بشأن عدم التهجير القسري للمدنيين بقطاع غزة».

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنّ بلاده تؤمن بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، والوصول إلى سلام شامل ومستدام في المنطقة، لافتا إلى أهمية حماية أرواح المدنيين في غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

إلى ذلك، صرحت وزارة الصحة الفلسطينية، بأنّ الوضع في مستشفى القدس وصل إلى مرحلة حرجة للغاية، بعد توقف المولد الرئيسي للمستشفى بسبب نفاد الوقود، لافتا إلى محاولات استخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه في المستشفى.

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