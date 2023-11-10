مسؤول بحملة فريد زهران: أنجزنا البرنامج الانتخابي باستطلاع الخبراء والكفاءات

قالت أميرة هريدي، مسؤول البرنامج الانتخابي بحملة المرشح الرئاسي فريد زهران: فخورة أن لدينا كوادر شبابية استطاعت انجاز هذا العمل، بدأنا في إعداد البرنامح الانتخابي وأنجزناه في وقت قصير جدًا، كان أمامنا تحد كبير استطعنا تجاوزه.

وأكملت هريدي خلال المؤتمر الصحفي لعرض البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران: كان معنا مجموعة من الخبراء نشكرهم جدا لأنهم ساعدونا في جميع المجالات، ولم يبخلوا علينا بأي مشورة نحتاجها، وهذا هو الأساس الذي احتاج أن ابدأ به، لأن لا أحد يملك كل الرؤي، ولابد أن نستند على العلم، ولابد أن نؤمن بدور العلم، واستشارة ذوي الخبرة الأكاديمية، ونحدث طول الوقت، ونستشير ونقرأ ونسمع.

الزاوية الثانية التي أود طرحها هي أن ما أوصلنا إلى ما نحن فيه من ترد اقتصادي واجتماعي، هو غياب الرؤى الحقيقية المبنية على دراسات جدوى، واكتشفنا أن كل ما ينفذ على الأرض هو عكس تلك الدراسات العلمية.

وقالت الأزمة الحقيقية التي واجهتنا هي غياب المعلومات، عدم وجود قانون حقيقي لحرية تداول المعلومات كان عائقا كبيرا لنا كباحثين، وأن نعمل ونخرج برؤية حقيقية، وهنا لابد أن نؤكد على ضرورة حرية تداول المعلومات، وكيف أن هذا سيحدث فارقا.