طقس الإسكندرية أجواء خريفية معتدلة نهارًا ورطبة ليلًا

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة أجواء خريفية معتدلة نهارًا ورطبة ليلًا، وسط تكاثر للسحب المنخفضة والكثيفة على معظم أنحاء محافظة الإسكندرية، حيث سجلت درجات الحرارة في ساعات الصباح الأولى 26 درجة، مع سرعة رياح 11 كم/ ساعة، ونسبة رطوبة تخطت 56%.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أمس عن توقعات الطقس، في بيان لها على الصفحة الرئيسية على موقع " فيس بوك" تسيطر أجواء معتدلة الآن على أغلب الأنحاء، ولكن من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سلاسل البحرالأحمر وأقصى جنوب الصعيد.وتتكاثر السحب المنخفضة والكثيفة.

وشهد الإسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية تجمع لظاهرة الشبورة المائية، لمدة أربع أيام متتالية على طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، والتي تصل إلى حد الضباب وانعدام الرؤية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وبناء على استمرار التحذيرات أعلنت محافظة الإسكندرية أمس استمرار إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي والطريق الدولي، في الفترة من 4 إلى 8 صباحًا وحتى وضوح الرؤية، للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، وحذرت السادة قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.