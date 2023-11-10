بريطانيا تدرب ٣٠ ألف أوكرانيا في إطار أكبر برنامج تدريب عسكري "أوبرايشن إنترفليكس"

الجمعة 10/نوفمبر/2023 - 11:50 ص

اعلنت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة، أنه تم تدريب أكثر من 30 ألف أوكرانيا من الرجال والنساء المدنيين ليصبحوا جنودًا في إطار أكبر برنامج تدريب عسكري من نوعه على الأراضي البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، ببرنامج التدريب الذي تقوده البلاد "بريتيش أوبرايشن إنترفليكس"، قائلا إن "تفانيهم واحترافهم اليوم يضمن السلام لقارتنا في المستقبل، لقد غيروا معادلة هذه الحرب حيث سخرت روح أوكرانيا وشجاعتها وتصميمها ومطابقتها مع الخبرة العسكرية العالمية".

وأضاف أن "المساهمة الحاسمة لشركائنا الدوليين في هذا البرنامج تعزز الدعم العالمي لأوكرانيا وتؤكد إيماننا الموحد بأن أوكرانيا قادرة على الفوز في هذه الحرب وسوف تفوز بها".

ووفقا للحكومة البريطانية، فإن أوبرايشن إنترفليكس وصلت قبل الموعد المحدد إلى علامة فارقة تتمثل في تدريب 30 ألف مجند في المملكة المتحدة منذ يونيو 2022 ما رفع العدد الإجمالي للجنود الأوكرانيين المدربين إلى أكثر من 52 ألف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، "إن حجم برنامج أوبرايشن إنترفليكس وطموحه لا مثيل لهما ويعد البرنامج مثالًا رئيسيًا على الكيفية التي يمكن بها للمملكة المتحدة المساعدة في تحفيز المجتمع الدولي لدعم القوات المسلحة الأوكرانية".

وكان قد قام سوناك ورئيس أوكرانيا زيلينسكي بزيارة تدريب القوات الأوكرانية في المملكة المتحدة في فبراير الماضي، وسمع القادة مباشرة كيف أن التدريب الذي كان يتلقاه الجنود الأوكرانيون على دبابات تشالنجر 2 البريطانية من شأنه أن يمنحهم اليد العليا في ساحة المعركة ويسمح لهم بصد القوات الروسية.

