القبض على صيدلي هارب من تنفيذ أحكام بـ219 سنة حبسا بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي صيدلي مطلوب جنائيا لتنفيذ أحكام قضائية بإجمالي مدة حبس 219 سنة.

وكانت قد وردت معلومات إلي ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة بوجود صيدلي صيدلى بمحافظة الجيزة، محكوم عليه فى 157 حكم "جزئى" بإجمالى مدة حبس 219 سنة و 6 شهور فى قضايا "تبديد ، شيك" وكفالات وغرامات مالية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.