«الأرصاد» تعرض تفاصيل الطقس اليوم الجمعة مع اقتراب فصل الشتاء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ درجات الحرارة بدأت في الانخفاض خلال ساعات اليوم، خاصةً في المحافظات الشمالية، وذلك بفعل الكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط.

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، والمُذاع على شاشتي «القناة الأولى» و«الفضائية المصرية»، أنَّ انخفاضا كبيرا بقيم درجات الحرارة بساعات الليل، خاصةً الساعات المتأخرة منه، وساعات الصباح المبكر لتعود إلى المتوسط المُعتاد عليه خلال هذه الفترة من العام.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، «متوقع وصول درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار إلى 28 درجة مئوية، ليشعر المواطنون بطقس خريفي مائل للحرارة بالقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، فيما سيكون الطقس معتدل نهاراً على السواحل الشمالية المطلة على البحر، وشديد الحرارة خلال فترات الظهيرة بمحافظات الصعيد».