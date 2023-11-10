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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة ربة منزل في الشرقية إثر سقوطها بمحطة قطار مشتول

مستشفي مشتول
مستشفي مشتول
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استقبل مستشفى مشتول السوق صباح اليوم الجمعة ربة منزل مصابة بإصابات  مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة في الجسم إثر سقوطها من قطار في محطة مشتول.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا من مامور مركز شرطة مشتول السوق يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "أمل م ال"  20 سنة ربة منزل مقيمة في قرية أنشاص الرمل مركز بلبيس مصابة بكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف لمكان الواقعة لنقل المصابة إلي مستشفي مشتول السوق لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

استقبل اشتباه ما بعد الارتجاج اصابة ربة منزل اليوم الجمعة ربة منزل