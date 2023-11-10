اليوم.. عزاء والدة الفنانة سلوى محمد علي بمسجد عمر مكرم

يُقام عزاء والدة الفنانة سلوى محمد علي، عقب صلاة المغرب من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، والتي رحلت عن عالمنا مساء الثلاثاء الماضي.

هذا وقد أعلن المخرج المسرحي ناصر عبدالمنعم وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي، مساء الثلاثاء الماضي، وكتب على حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أن صلاة الجنازة يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

وشاركت الفنانة سلوى محمد علي، في فيلم "وش في وش"، والذي عرض في أغسطس 2023، وحقق نجاحا كبيرا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، داخل شقة زوجان يجتمع فيها بالصدفة أفراد عائلتي الزوج والزوجة، وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية بينهم.

والعمل من بطولة الفنانين: محمد ممدوح، وأمينة خليل، وأحمد خالد صالح، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وبيومي فؤاد، وأنوشكا، وأسماء جلال، ومحمود الليثي، وسامي مغاوري، ودنيا سامي، ومن تأليف وليد الحلفاوي، وسيناريو شادي الرملي، وإخراج وليد الحلفاوي.

كما عُرض لها مسلسل "رمضان كريم" الجزء الثاني، في الموسم الرمضاني السابق 2023، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وشاركها البطولة الفنانين: سيد رجب، وسلوى عثمان، ومحمد لطفي، وصبري فواز، وكريم عفيفي، ودينا محسن، وبهاء ثروت، وآخرون.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي كوميدي، حيث تسلط أحداثه الضوء على التفاصيل اليومية في شهر رمضان لمجموعة من ساكني إحدى الحارات الشعبية.