برلمانية: توجيهات السيسي بشأن غزة تعكس مكانة القضية الفلسطينية

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتوجيهات المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى الى حملته الرسمية للانتخابات الرئاسية وكذا للأحزاب والجهات الداعمة والمؤيدة بتخفيض تكاليف الدعاية الانتخابية؛ وتوجيه أموالها لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

وأوضحت في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مجمل توجيهات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لحملته والتي شملت دعوة جميع الأحزاب والجهات المؤيدة بالتبرع في حساب المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى رأسهم مؤسسة حياة كريمة لخدمة القضية الفلسطينية، مؤكدة ان هذا القرار يعكس مدي حرص الرئيس السيسي علي تخفيف الاثار الناجمه عن الحصار وما يشهده قطاع غزة من جرائم وانتهاكات إسرائيلية غير مبرره تتعارض مع أبسط مبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.

ولفتت الي أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية بناءً للغاية ويمكن الاعتماد عليه من أجل تحقيق تقدم كبير للأشقاء.



واكملت عطوة، أن هذا القرار يؤكد الحرص الشديد من الرئيس السيسي على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، وتعبيرًا عن الإرادة الشعبية المساندة لحقوق أهالينا في غزة واستكمالا لموقف مصر المشرف من القضية الفلسطينية، كما أن هذه التوجيهات تعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على ايصال المساعدات الانسانية للتخفيف من حدة المعاناة عن أهالينا فى قطاع غزة؛ الذين يتعرضون يوميا الى حرب ابادة جماعية من جيش الاحتلال الاسرائيلى؛ الذى يستهدف الأطفال والنساء وكبار السن ؛ فضلا عن سياسة العقاب الجماعة وفرض الحصار؛ واجبار أهالى غزة على النزوح والتهجير القسرى الى الجنوب.