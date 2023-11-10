رئيس "الإصلاح والتنمية": الانتخابات الرئاسية تحدث وسط ظروف صعبة بسبب أحداث غزة

وجه محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الشكر للمرشح الرئاسي فريد زهران وحملته الانتخابية، مؤكدًا أن مجموعة العمل داخل حملة فريد زهران تبذل مجهودًا كبيرًا وجديرًا بالاحترام.

وقال السادات، إن الانتخابات الرئاسية تحدث في ظل ظروف غاية الصعوبة بسبب ما يحدث في غزة والذي أصبح الشغل الشاغل لكل المصريين.

وأكد السادات خلال المؤتمر الصحفي المخصص لعرض ملامح البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران، أن التغيير ضرورة لمصر، وأن تواجد فريد زهران كممثل للمعارضة فرصة للالتفاف حوله ومساعدته للتعبير عنهم.

وأضاف السادات أنه من خلال مقابلته للمرشح فريد زهران خلال فاعليات عديدة رأى أنه حريص على مصالح الشعب ويدرك احتياجاته ومطالبه، بالإضافة إلى أنه ينتمي لحزب له أداء متميز ومحترم.

وأشار إلى أن الشعب دائما لديه شكوك إذا ما تعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية، وما يحدث في غزة جعل الناس تنصرف عن الأحاديث والكلام ولكن لدينا فرصة للتغيير.

وتابع السادات: «لابد من التغيير وهو قادم مهما كان شكله، ولكن يجب الوصول إلى الناس والحديث معهم والاستماع إليهم، وحثهم على المشاركة السياسية، بغض النظر عن اختيارها، لأننا نرفض تماما حملات المقاطعة أو الخروج من السباق».

وقال هذه فرصة أن يوجد أحد المرشحين الذي ينتمي للمعارضة فيجب أن نلتف حوله ونحاول الوقوف معه ومساعدته، يجب فتح القنوات للوصول لأكبر قدر ممكن من الناس.

وأضاف يجب أن نشهد حضورًا قويًا على الأرض قدر الإمكان ومخاطبة الناس في الريف والصعيد.