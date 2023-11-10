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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

إجراء أول عملية زراعة عين كاملة في العالم بالولايات المتحدة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أجرى الأطباء في الولايات المتحدة أول عملية زرع عين كاملة في العالم؛ ليتمكن المريض من الرؤية ويشير البيان الصحفي المنشور على الموقع الإلكتروني لمركز لانغون الطبي بجامعة نيويورك إلى أن العين المزروعة تظهر علامات صحية .

وكان قد أجرى فريق من الجراحين من المركز الطبي في جامعة نيويورك أول عملية زرع عين كاملة وجزئية للوجه في العالم لمحارب قديم من أركنساس يبلغ من العمر 46 عاما تعرض لصعقة كهربائية عالية الجهد أثناء عمله.

ويذكر أن هذه العملية أجريت يوم 27 مايو واستمرت 21 ساعة وشارك في إجرائها 140 جراحا وممرضة ومسعفا وقد أظهرت العين المزروعة خلال هذه الفترة علامات صحية ملحوظة ولكن لا يزال من غير المعروف ما إذا كان المريض سيتمكن من الرؤية بها وبحسب البيان فقد الرجل أيضا جزءا من ذراعه اليسرى وخده وذقنه وأنفه بالكامل وشفتيه وأسنانه الأمامية.

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