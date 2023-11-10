السفير جمال بيومي: الصين دولة صديقة وسترفع الفيتو في وجه أي قرار ضد فلسطين

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن العلاقات بين مصر والصين قوية، وان دولة الصين صديقة لنا، وتنظر إلينا نظرة إيجابية، لأن مصر هي أول دولة في العالم الثالث، اعترفت بالصين الشعبية في ثورتها عام 1956، مما كان أحد أسباب عدوان 1956.

وأكد «بيومي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على فضائية مصر الأولى، اليوم الجمعة، ان الصين هي أكبر شريك للولايات المتحدة وأوروبا، لكنها تقف على عدم الانحياز، وبمرور الوقت أصبحت أكبر دولة في الصادرات بالعالم، ولديها فائض في التمويل، وتحاول رفع سعر الدولار، وتخفيض سعر اليوان الصيني، حتى تظل في مركز أفضل بالنسبة للتصدير.

وتابع «بيومي» أن الصين بدأت تهتم بالاستثمار في مصر، ثم دخلت إلى إفريقيا، لذا نطمئن للنظرة الصينية، بحكم أنها دولة صديقة، ورأيها في القضية الفلسطينية مهم جدًا، لأنها إحدى الـ5 أعضاء الدائمين، التي تمتلك حق «الفيتو»، ومن ثم سوف تمنع أي قرار ضد الجانب العربي أو الفلسطيني.