تعرف على موعد سفر منتخب الشباب إلى تونس

حدد الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض غدا السبت 11 نوفمبر، موعدا للسفر إلى تونس للمشاركة في دورة شمال أفريقيا للشباب تحت 19 عاما، والتي تقام خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبلين بمشاركة 5 منتخبات هي تونس البلد المضيف ومصر وليبيا والمغرب والجزائر.

وأسند مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، رئاسة بعثة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في رحلتها إلى تونس لعضو المجلس محمد أبو الوفا.

ويستهل منتخب مصر مبارياته في الدورة يوم 15 نوفمبر أمام منتخب ليبيا.

وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر المقبل، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره المنتخب التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

وتقام بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.